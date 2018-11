München (dpa) – Die «Tatort»-Rechtsmedizinerin Christine Urspruch (44) wäre auch im wahren Leben gerne Ärztin geworden. «Mittlerweile, weil ich ja eine Ärztin spiele, hätte ich tatsächlich gerne Medizin studiert. Das finde ich wahnsinnig spannend», sagt sie am Samstagabend am Rande des Filmfestes München. Urspruch spielt im Münsteraner «Tatort» die Rechtsmedizinerin Silke Haller. Bei den Dreharbeiten seien auch immer echte Ärzte mit im Team, die komplizierte Fachbegriffe erläutern, erklärte Urspruch. «Dann fällt es mir auch leichter so etwas zu spielen.»