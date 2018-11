Wie die Sprecherin des «Piano Man»-Sängers der US-Zeitschrift «People» mitteilte, überraschten Joel und seine langjährige Freundin Alexis Roderick (33) am Samstag mit der Eheschließung ihre Gäste auf einer Party zum Unabhängigkeitstag. Die Feier im Kreis von Familie und Freunden habe auf Joels New Yorker Landsitz auf Long Island stattgefunden, hieß es. Die Trauung wurde von dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo vollzogen.

Joel und Roderick, eine frühere Mitarbeiterin der Investmentbank Morgan Stanley, sind seit 2009 zusammen. In diesem Sommer erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind, wie im April bekannt geworden war. «People.com» zufolge soll es ein Mädchen sein.

Joel hat bereits eine Tochter, Alexa Ray (29), aus seiner 1994 geschiedenen Ehe mit Supermodel Christie Brinkley. Seine erste Ehe mit Elizabeth Weber dauerte von 1973 bis 1982. 2009 war die fünfjährige Ehe des Grammy-Preisträgers mit Katie Lee gescheitert.

Bis zum Jahresende ist der Musiker in den USA auf einer Tournee unterwegs. Sein nächstes Konzert in Boston Mitte Juli ist bereits ausverkauft.