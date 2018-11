Dies sei der einzige Makel in seiner Hollywood-Karriere gewesen. Abgesehen davon sei er aber im Reinen mit seinem Leben - «mit meinen Entscheidungen, meiner Familie, meiner Karriere.»

Eine neue Rolle hat er bereits: In dem Film «69 Tage Hoffnung» spielt Banderas einen verschütteten Bergarbeiter. Der Film, der an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos startet, thematisiert das Grubenunglück von 2010 im chilenischen San José.