Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers denkt gern an die gemeinsame Zeit mit Nina Hagen zurück. Foto: Daniel Karmann

«Sie war meine Mentorin, sexuell und spirituell». Die Sängerin habe ihm gezeigt, wie wichtig Großzügigkeit sei: «Als ich «Give It Away» schrieb, erinnerte ich mich daran, wie mir Nina ihre Lieblingsjacke schenkte, einfach so», sagte der 53-Jährige dem Magazin.

Der US-Rockstar war in den frühen 80er Jahren mit Hagen liiert - nicht seine einzige Beziehung zu einem deutschen Star. Auch an eine Affäre mit dem Topmodel Heidi Klum denkt Kiedis gern zurück: «Die Zeit mit Heidi gehört zu den schönsten Erinnerungen in meinem Leben.»