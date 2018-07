Sie präsentieren sich sowohl im Abendkleid als auch in Bademode. Die Vorbereitungen gingen nun in die heiße Phase, hieß es. Gewählt wird die «Miss Germany 2016» am kommenden Samstag (20. Februar) im Europa-Park in Rust. «Miss Germany» ist nach eigenen Angaben der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Gewählt wird seit 1927.

«Diesmal ist es besonders schwer», sagte Organisator Horst Klemmer: «Es könnten alle gewinnen.» An den deutschlandweit 145 Vorwahlen nahmen den Angaben zufolge 5095 Frauen teil, 24 von ihnen stehen nun im Finale. Damit wurde die Zahl der Vorjahre erreicht.

Bei der Wahl am Samstag treten die Siegerinnen der Landeswahlen gegeneinander sein. Eine Prominenten-Jury kürt die Schönste von ihnen. Juroren sind unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Musikproduzent Ralph Siegel, Schönheitschirurg Werner Mang, Schauspielerin Tina Ruland und TV-Darstellerin Natascha Ochsenknecht.

Vor einem Jahr wurde die Arzthelferin Olga Hoffmann (24) aus Münster in Nordrhein-Westfalen «Miss Germany». Mit der Wahl einer Nachfolgerin muss sie die Krone und den Titel abgeben.