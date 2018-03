London (dpa) - Die Traumhochzeit des kommenden Jahres steigt passenderweise im Wonnemonat: Prinz Harry und Meghan Markle werden im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor heiraten, teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit. Die Queen habe dafür ihre Erlaubnis gegeben. In der Kapelle war Harry als Baby getauft worden.

Windsor liegt westlich von London. Das Schloss ist eine der Residenzen von Königin Elizabeth II. «Windsor ist ein ganz besonderer Ort für Prinz Harry», hieß es in der Mitteilung des Palasts. Der Prinz und «Ms. Markle» hätten dort während der vergangenen eineinhalb Jahre regelmäßig Zeit verbracht.

Die Planung der Feier wollen Harry (33) und seine Verlobte (36) selbst in die Hand nehmen. Auf Überraschungen darf man dabei gefasst sein: «Sie wollen, dass der Tag so gestaltet wird, dass sich die Öffentlichkeit als Teil der Feier fühlen kann», ließ das Paar wissen. «Die Hochzeit wird, wie alle Hochzeiten, ein Moment des Spaßes und der Freude sein, der die Charaktere von Braut und Bräutigam widerspiegelt.»

Für die Trauung soll sich die Protestantin Markle noch einmal anglikanisch taufen und konfirmieren lassen, berichtete die britische Presseagentur PA. Die US-Amerikanerin werde außerdem die britische Staatsangehörigkeit annehmen. Herzogin Camilla, die Frau von Harrys Vater Prinz Charles, scherzte am Dienstag bereits: «Amerikas Verlust ist unser Gewinn.»

Erst am Montag hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben. Bei einem BBC-Interview kurz darauf später zeigten sich die beiden überraschend offen. Harry hat seiner Freundin demnach einen Heiratsantrag mit Kniefall gemacht, und sie habe ihn ohne zu zögern akzeptiert. «Sie ließ mich gar nicht ausreden», sagte Harry.

Zum ersten Mal begegnet seien sie sich vor eineinhalb Jahren bei einem «Blind Date», das eine gemeinsame Freundin eingefädelt habe, berichteten die beiden. «Sie wollte uns definitiv verkuppeln», sagte Markle. «Ich hatte vorher noch nie etwas von ihr gehört», gestand Harry. «Ich wurde wunderschön überrascht.»

Zuvor hatte er bereits verraten, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Näher gekommen seien sie sich während einer Reise nach Botswana. «Wir campierten unter den Sternen», so Harry.

Britische Medien spekulieren bereits, wer unter den Gästen der Hochzeit sein könnte. Als heiße Kandidaten gelten Barack und Michelle Obama. Der ehemalige US-Präsident und seine Frau gratulierten dem Paar bereits auf Twitter: «Wir wünschen Euch ein Leben voller Freude und Glück miteinander.»

Für Freitag kündigten Harry und Meghan ihren ersten gemeinsamen offiziellen Termin an. Sie wollen im mittelenglischen Nottingham unter anderem an einer Veranstaltung zum Welt-Aids-Tag teilnehmen. Dabei ist auch ein «Bad in der Menge» geplant.

Auch in Zukunft will sich das Paar für soziale Projekte einsetzen. «Es gibt eine Menge zu tun, und wir beide haben die Leidenschaft, Dinge zum Guten zu verändern», sagte Harry. Vorerst stehe die Beziehung jedoch an erster Stelle. Und das Paar will in der «nahen Zukunft» eine Familie gründen.