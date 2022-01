Köln (dpa) - RTL hat jetzt den Großteil seiner Mitwirkenden beim Dschungelcamp 2022 zusammen. Auch Schauspieler Eric Stehfest, Realitydarsteller Manuel Flickinger und TV-Sternchen Christin Okpara wollen laut Senderangaben vom Montag um die Dschungelkrone kämpfen. Damit stehen acht von zwölf Dschungelcampern fest. Am 21. Januar soll es losgehen.

Stehfest kennen Zuschauer noch als Star der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Später war er durch seine Drogenbeichte in den Schlagzeilen, die er in einem Bestseller-Buch aufarbeitete: "Ich kann schon Brände legen, wenn ich möchte", sagte er RTL. "Kommt immer darauf an, um was es geht und ob es in einem gewissen Rahmen bleibt. Ich finde, Diskussionen und sich streiten sind sowieso was Gutes. Wäre ja Quatsch, wenn wir uns alle nur Ja und Amen zu allem sagen."

Flickinger war Kandidat bei der schwulen Datingshow "Prince Charming": "Ich glaube, ich werde im Camp die Person sein, zu der jeder kommen kann. Ich bin ein einfühlsamer Mensch, kann auch gut Leuten zuhören und auf Leute zugehen", meinte er im RTL-Interview.

Christin Okpara alias Christin Queenie hatte einen Auftritt in der RTLzwei-Sendung "Die Sexklinik" und war auch Kandidatin der RTL-Datingshow "Are You The One?". Von damals ist sie vielen Zuschauern noch durch ihr aufbrausendes Wesen bekannt. "Aufgepasst, jetzt kommt die Ausraster-Chrissi!", verspricht sie dem RTL-Publikum.

Bisher standen schon die Schauspielerinnen Anouschka Renzi und Tina Ruland sowie der Designer Harald Glööckler, der Sänger Lucas Cordalis und Realitystar Filip Pavlovic als Kandidaten des RTL-Formats fest.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-655410/2