Köln (dpa) - Noch eine Woche müssen Dschungelcamp-Fans warten, bevor die neue inzwischen 13. Staffel startet. Aber zumindest steht jetzt schon einmal fest, mit wem sie es in diesem Jahr dort zu tun haben: RTL hat die Namen der zwölf Teilnehmer bekanntgegeben, die bei dem Spektakel nahe der Gold Coast im Osten Australiens mit dabei sein sollen.

Vor laufender Kamera müssen sie versuchen, rund zwei Wochen lang miteinander klarzukommen und regelmäßig Dschungelprüfungen zu bestehen, von denen manche in den Vorjahren einiges an Leidensfähigkeit voraussetzten.

Diesmal gehören als ältester Teilnehmer Alf-Synchronstimme Tommi Piper (77) und als Jüngster der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darsteller Felix van Deventer (22) zu den Campern in Australien. Außerdem dabei sind Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis, die ehemalige Erotik-Darstellerin Sibylle Rauch und Schlagersänger Peter Orloff.

Daneben konkurrieren Schauspielerin Doreen Dietel, die Sex-Expertin Leila Lowfire, «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin Gisele Oppermann, Vox-Auswanderer und «Currywurstmann» Chris Töpperwien um die Dschungelkrone. Und nach bewährtem Muster der RTL-Show sind auch wieder vor allem viele weniger bekannte Privatfernsehen-Eigengewächse dabei, darunter Bastian Yotta, der bei «Adam sucht Eva - Promis im Paradies» zu sehen war, «Bachelor»-Kandidatin Evelyn Burdecki und «Bachelorette»-Kandidat Domenico De Cicco.

Im vergangenen Jahr hatte es Jenny Frankhauser, die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, geschafft, alle anderen Teilnehmer hinter sich zu lassen und am Schluss die Dschungelkrone entgegenzunehmen. Die 13. Staffel der beliebten Sendung beginnt in einer Woche - am 11. Januar. Voraussichtlich heißt es dann in der Sendung am Freitag darauf (18. Januar) zum ersten Mal «Wer soll bleiben, wer muss gehen?».

Die Kandidatin oder der Kandidat mit den wenigsten Zuschauerstimmen wird am Ende der Sendung bekannt gegeben und muss das Camp dann verlassen. Das Finale der Dschungelshow mit der Bekanntgabe des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin ist dann am Samstag, 26. Januar.

Die beiden Moderatoren bei IBES («Ich bin ein Star»), wie Fans das Format abkürzen, sind wie in den Vorjahren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Den Teilnehmern wird einiges zugemutet. Das Dschungelleben ist alles andere als luxuriös - RTL verweist auf Feldbetten, feuchte Schlafsäcke, Lagerfeuer und ein Plumpsklo.