Oxford (dpa) - Die schwangere Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William leiden unter Schlafmangel. Das verriet der 35-jährige William bei einer Konferenz am Dienstag in Oxford.

Seine Frau müsse «das erste Stückchen der Schwangerschaft überstehen», danach könnten sie anfangen zu genießen. Kate (35) leidet wie bei ihren ersten beiden Schwangerschaften unter schwerer Übelkeit. Einen offiziellen Termin musste sie daher zu Wochenbeginn absagen.

Am Montag hatte der Königspalast mitgeteilt, dass das Paar das dritte Kind erwartet. Prinz George ist vier Jahre alt und kommt an diesem Donnerstag in die Schule, seine Schwester Charlotte ist erst zwei.