Will Ferrell 2016 in Berlin beid er Deutschlandpremiere des Kinofilms "Zoolander No 2". Foto: Jörg Carstensen

Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Will Ferrell (50, «Daddy's Home - Ein Vater zu viel») macht sich dafür stark, wenigstens beim gemeinsamen Essen mit der Familie aufs Handy zu verzichten.

Auf mehreren Videos ist er in der Rolle eines Vaters zu sehen, der immer aufs Display blickt, statt das Abendessen zu genießen. Die gemeinnützige US-Organisation Common Sense Media rief die Kampagne ins Leben.

Auf einem der Videos ist ein kleines Mädchen zu sehen, das «Ich habe keinen Hunger» sagt. Auf Nachfrage der Mutter antwortet es traurig: «Ich vermisse Daddy.» Die anderen am Tisch stimmen ein, wie sehr sie ihn vermissen, was dem Zuschauer den Eindruck vermittelt, der Vater sei möglicherweise tot. Nach einem Schnitt im Video sieht man, wie der Vater (gespielt von Ferrell) am anderen Tischende sitzt, das Smartphone in der Hand. «Hey, hey, alle mal leise», sagt er. «Dieser Filter sorgt dafür, dass ich wie eine Katze aussehe! Es ist so lustig, dass ich weinen muss.»