New York (dpa) - Die Schauspielerin Lindsay Lohan genießt ihr Leben und ihre Privatsphäre im Emirat Dubai abseits des Promi-Wirbels in den USA.

«Es ist der sicherste Ort. Es fordert einen weniger. In Amerika heißt es immer 'Go go go go go!'», sagte Lohan der «New York Times». «Ich muss keine Nachrichten anschalten und etwas über die Kardashians sehen. Ich muss überhaupt nichts mehr sehen. Ich entscheide, was ich sehe und wie ich leben will.» Sie habe auch nicht vor, in absehbarer Zeit aus Dubai wegzuziehen.

Die aus New York stammende Lohan, die am Montag 32 Jahre alt wird, ist vor allem für eine Reihe von Filmkomödien bekannt. Außerdem veröffentlichte sie zwei mäßig erfolgreiche Alben und mehrere Singles. Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und liegt am Persischen Golf, Lohan lebt dort seit einigen Jahren.

In Dubai, wo Fotos einen illegalen Bruch der Privatsphäre bedeuten können, fühlt sich Lohan so sicher, dass sie nicht einmal die Türen ihrer Penthouse-Wohnung abschließt. Vorher habe sie stets das Klicken der Kameras gehört, sagte sie der «New York Times». «Es fühlt sich an, als müsstest du immer aufpassen, du bist paranoid. Es erzeugt eine überflüssige Paranoia in deinem Kopf.»