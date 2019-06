Düsseldorf (dpa) - Die Magier-Brüder Andreas (41) und Chris Ehrlich (37) haben mit dem längsten Fan-Brief einen Weltrekord aufgestellt. Auf Facebook schrieben sie am Sonntag: «Ihr habt es geschafft! Über 23 Kilometer... Weltrekord.» Dazu stellten die Brüder ein Video, das den Entstehungsprozess erklärt.

Fangruppen hatten dazu aufgerufen, Briefe an die Ehrlich Brothers zu senden. Nach 18 Monaten wurden die insgesamt 74.000 Seiten zu dem 23 Kilometer langen Brief zusammengefügt, der vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) geprüft und den Ehrlich Brothers nach ihrer Show am Wochenende in Düsseldorf übergeben wurde.

Laut eigenen Angaben schafften die Brüder noch zwei weitere Weltrekorde, wie sie auf Facebook schrieben: für den «Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern» und «die meisten Zuschauer bei einer Zaubershow (40.211)». Ab November 2019 gehen die Ehrlich Brothers mit 37 Veranstaltungen ihrer neuen Show «Dream & Fly» auf Tournee.