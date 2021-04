Köln (dpa) - TV-Star Günther Jauch ("Wer wird Millionär?") hat sich laut RTL mit dem Coronavirus infiziert. Wie sein Haussender am Freitag in Köln mitteilte, muss der 64-Jährige deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt bei einem Moderationsjob ausfallen.

Der Quotenmagnet hatte 1990 mit "Stern TV" beim Kölner Privatsender angefangen. Wie es Jauch geht, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Der Publikumsliebling Jauch sollte nach bisheriger Planung von kommender Woche an für die Corona-Schutzimpfung werben, wie die Bundesregierung mitgeteilt hatte. Zur Frage, ob es nun bei Jauchs Beitrag zur Kampagne bleibt, äußerte sich das Bundesgesundheitsministerium in Berlin am Freitag zunächst nicht. Bei der "Ärmel hoch"-Kampagne nennen Bürgerinnen und Bürger aber eben auch Prominente honorarfrei ihre Gründe, warum sie persönlich bereit für die Corona-Schutzimpfung sind. Daran beteiligt sich etwa auch die Schauspielerin Uschi Glas (77).

Jauch wird am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" von jemand anderem vertreten werden. Die geplante Sendung findet statt. Wer anstelle des 64-Jährigen auftritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin."

