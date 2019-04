London (dpa) - Mit ihrem neuen Instagram-Profil haben der britische Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan (37) in kürzester Zeit einen Weltrekord aufgestellt.

Der Account des Herzogs und der Herzogin von Sussex sammelte in nur 5 Stunden und 45 Minuten seit seiner Gründung am Dienstag eine Million Follower ein, wie Guinness World Records am Mittwoch mitteilte. In so kurzer Zeit habe bislang niemand jene Aufmerksamkeitsmarke erreicht.

Bisheriger Rekordhalter war der K-Pop-Sänger Kang Daniel, der mit einem Selfie die Million in weniger als zwölf Stunden erreichte, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA Guinness World Records.

Am späten Mittwochnachmittag hatten Harry und Meghan bereits mehr als 2,7 Millionen Follower. Ihr Account beinhaltet bislang nur den Eröffnungs-Post mit einigen Fotos von Ereignissen aus ihrem Leben. Das Paar hat im Mai 2018 geheiratet. Die beiden erwarten in den kommenden Wochen die Geburt ihres ersten Kindes.

Bis Dienstag hatten sich Prinz Harry und seine Frau Meghan einen Instagram-Auftritt mit Prinz William und seiner Frau Kate geteilt. Im echten Leben ziehen Harry und Meghan vom Kensington-Palast in London auf das Gelände von Schloss Windsor in der Nähe Londons - da bot sich wohl auch eine Haushaltstrennung auf Instagram an.