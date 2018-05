In Geschäften versteckt der Musiker Angelo Kelly die CDs seiner Geschwister gerne im Fach für Hörspiele. Foto: Tobias Hase

Bremen (dpa) - Musiker Angelo Kelly (36, «Irish Heart») versteckt in Geschäften die Platten seiner Geschwister. Das gab das einst jüngste Mitglied der Kelly Family in der Radio Bremen-Talkshow «3 nach 9» zu.

Dort hatte der 36-Jährige am Freitagabend laut einer Mitteilung den ersten gemeinsamen Auftritt mit Sohn Gabriel (16) in einer Fernseh-Talkshow. «Wenn ich da mal reingehe, dann suche ich immer das Fach auf, wo meine CDs sind», erzählte Angelo Kelly über seine Ausflüge in Elektromärkte. Wenn die Alben irgendwo hinter denen seiner Geschwister versteckt seien, nehme er sie nach vorne. Und er gehe noch weiter: «Die CDs meiner Geschwister tue ich dann irgendwo zu den Hörspielen.»