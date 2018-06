Berlin (dpa) - Ex-Tennisstar Boris Becker hat seiner Ex-Partnerin Lilly Geburtstagsgrüße via Twitter geschickt.

«Ich wünsche dir an deinem besonderen Tag nur das Allerbeste #HappyBirthday», schrieb der 50-Jährige am Montag auf Englisch in dem sozialen Netzwerk zum 42. Geburtstag seiner Ehefrau. Dazu stellte er ein Porträtfoto des Geburtstagskindes.

Ende Mai hatten die beiden nach 13 Jahren und neun Ehejahren die Trennung bekannt gegeben. Lilly Becker hatte anschließend von einem «langen Kampf um ihre Ehe» gesprochen und sich tief traurig über die Trennung von ihrem Mann gezeigt. Der Tennisstar und die Niederländerin hatten sich 2005 kennengelernt und am 12. Juni 2009 geheiratet.