Los Angeles (dpa) - Gal Gadot (32) wundert sich, dass sie immer wieder gefragt wird, ob sie Feministin sei. «Ja, natürlich! Jede Frau, jeder Mann, einfach alle sollten Feministen sein. Weil alle, die keine Feministen sind, Sexisten sind», sagte die israelische Schauspielerin dem US-Magazin «Rolling Stone».

Die «Wonder Woman»-Darstellerin habe Momente erlebt, in denen sich Männer danebenbenommen hätten: «Nicht sexuell, aber unanständig in einer sexistischen Art. Respektlos. Das Leben war nicht immer rosig und toll für mich als Frau in der Welt.»

In der Comic-Verfilmung «Wonder Woman» spielt die ehemalige «Miss Israel» zum zweiten Mal die Superheldin und Amazone. Eine geplante Fortsetzung soll Ende 2019 in die Kinos kommen. Erstmals war Gadot in der Batman Verfilmung «Dawn of Justice» (2016) als «Wonder Woman» aufgetreten.