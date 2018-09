Berlin (dpa) - Die amerikanische Popsängerin Cher, die diese Woche ihr angekündigtes Album mit Abba-Coverversionen herausbringt, ist lange Zeit kein besonders großer Abba-Fan gewesen.

«Ich erinnere mich an 'Waterloo', 'Mamma Mia' und 'Dancing Queen'», gibt die gebürtige Kalifornierin in einem Interview ihrer Plattenfirma Warner Music zu. «Aber dann sah ich 'Muriels Hochzeit'.» Das habe sie angefixt. In den USA waren die vier Schweden von Abba, die 1974 mit «Waterloo» den Eurovision Song Contest gewannen, nie so große Stars wie in Europa oder Australien.

In dem australisch-französischen Spielfilm «Muriels Hochzeit» von 1994 spielt Toni Collette die pummelige, verspottete, arbeitslose Muriel, die zu den Klängen von Abba-Hits von einer Märchenhochzeit tagträumt und sich langsam emanzipiert.