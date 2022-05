Turin (dpa) - Die Ukraine hat im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests den Einzug ins Finale perfekt gemacht. Die Band Kalush Orchestra kam mit ihrem Lied "Stefania" zusammen mit neun anderen Ländern weiter.

Die Musiker aus der Westukraine gelten beim diesjährigen Grand-Prix in der norditalienischen Stadt Turin als Favorit für den Gesamtsieg. Im ersten Halbfinale kämpften Künstler aus 17 Ländern um den Finaleinzug.

Welches Land wie viele Punkte erhielt, wurde jedoch nicht verraten, um die Abstimmung am Samstag nicht vorab zu beeinflussen. Wer die beiden Halbfinals gewonnen hat, wird also erst nach dem Finale veröffentlicht. Auch Österreich mit LUM!X feat. Pia Maria ("Halo") und die Schweiz mit Marius Bear ("Boys Do Cry") sangen in diesem Halbfinale mit. Lediglich die Schweiz schaffte es in die Endrunde.

Der deutsche Beitrag "Rockstars" von Malik Harris ist bereits für das Finale gesetzt, weil die Bundesrepublik zu den größten Geldgebern der Veranstaltung zählt.