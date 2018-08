Bald läuft die 3000. Folge der Daily Soap «Alles was zählt». Foto: Caroline Seidel

Köln (dpa) - Runde Sache bei RTL: Von seiner Daily Soap «Alles was zählt» (AWZ) zeigt der Sender bald seine 3000. Folge. Die Seifenoper rund um die Familie Steinkamp in Essen ist seit 2006 im RTL-Vorabendprogramm.

In der Jubiläumsfolge am 15. August steht die Hochzeit von Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) und Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) im Mittelpunkt, wie der Privatsender am Donnerstag mitteilte.

Die Steinkamps wären nicht die Steinkamps, wenn nicht selbst am Tag des Ja-Worts in festlicher Kulisse mit Bosheiten und Intrigen zu rechnen wäre. Die Prognose von Vater Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich) zur Ehe seiner Tochter lautet jedenfalls: «Ich glaube, Jenny wird ihrem Namen alle Ehre machen und Deniz tüchtig betrügen, und dann geht's auseinander, und ich freu mich drauf, denn dann wird es spannend.»