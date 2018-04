Die Winterwochen verbringt die Queen traditionell auf ihrem Landsitz in Sandringham. Foto: Andrew Matthews/PA Wire/Archiv

Sandringham (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. hat ihr 66. Thronjubiläum am Dienstag zurückgezogen auf ihrem Landsitz in Sandringham begangen. Dort verbringt die 91-Jährige traditionell die Winterwochen.

Als Elizabeths Vater König George VI. am 6. Februar 1952 starb, trat sie seine Nachfolge an. Von seinem Tod erfuhr sie im Alter von 25 Jahren während einer Afrika-Reise mit ihrem Mann Philip.

Zum Thronjubiläum gibt es traditionell Salutschüsse in London, aber nach einer Feier ist der Queen am Todestag ihres Vaters nie zumute.

Elizabeths pompöse Krönungszeremonie mit 8000 Gästen in der Londoner Westminster Abbey fand erst am 2. Juni 1953 statt. Millionen Menschen säumten die Straßen oder verfolgten das Mega-Event damals am Fernseher.

Der Sender BBC durfte nun anlässlich ihres bevorstehenden 65. Krönungsjubiläums ein Gespräch mit der 91-Jährigen führen; echte Interviews mit der Königin sind nicht gestattet. Die Dokumentation «The Coronation» (Die Krönung) wurde Mitte Januar ausgestrahlt.