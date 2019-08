London (dpa) - Die britische Herzogin Meghan will angeblich ein Kinderbuch schreiben. Die Pläne seien aber noch in einem frühen Stadium und würden daher noch nicht veröffentlicht, sagte ein nicht näher genannter Insider der britischen Boulevardzeitung «The Sun».

Das Buch soll die Tierliebe der Ex-Schauspielerin («Suits»), die am Sonntag 38 Jahre alt geworden ist, als Grundlage haben. Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry (34), wäre damit in bester Gesellschaft. Auch ihr Schwiegervater Prinz Charles (70) hat einmal ein Kinderbuch mit dem Titel «Der alte Mann von Lochnagar» geschrieben. Darin geht es um einen Mann, der in einer Höhle in Schottland lebt. Ursprünglich wollte der Thronfolger mit der Geschichte seine beiden jüngeren Brüder unterhalten.

Erst kürzlich hatte Meghan für die britische Modezeitschrift «Vogue» als Gast-Chefredakteurin mitgewirkt. Sie rückte in der September-Ausgabe 15 Frauen und deren bahnbrechendes Wirken in den Blick - darunter Klimaaktivistin Greta Thunberg, Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und US-Schauspielerin Jane Fonda. Sie alle vereine ihre Furchtlosigkeit, Barrieren zu durchbrechen, so die Begründung. Einige britische Medien kritisierten allerdings das Engagement der Herzogin: Es sei für einen Royal zu politisch.

Ob Meghan ihren Geburtstag gemeinsam mit Prinz Harry und dem kleinen Sohn Archie begehen wollte, teilte der Buckingham-Palast auf Anfrage nicht mit. Dies sei eine private Angelegenheit der Royals, hieß es.