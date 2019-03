Berlin (dpa) - 30 Jahre nach dem Mauerfall gibt es bei der Schauspielerin und Musikerin Anna Loos keine Spur von «Ostalgie». «Alles, was ich in der DDR toll fand, das war meine Familie - und die gibt es ja noch. Und alles, was ich doof fand, gibt es nicht mehr», sagte die 48-jährige der Deutschen Presse-Agentur.

«Die Welt hat sich perfekt geändert für mich.» Wenige Monate vor dem Fall der Mauer war die in Brandenburg geborene Sängerin als 18-Jährige in den Westen Deutschlands geflohen - über Ungarn und Österreich. Bei ihrer Tante in Wedel bei Hamburg kam sie schließlich unter und absolvierte eine Ausbildung an der School of Music, Dance and Drama.