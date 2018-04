Bei der Stierhatz in Pamplona kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Foto: Daniel Fernandez

Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Viele der waghalsigen Läufer hätten sich außerdem beim Rennen durch die engen Gassen von Pamplona durch Schläge oder bei Stürzen leichte Verletzungen zugezogen, hieß es.

Bis nächsten Dienstag werden täglich am frühen Vormittag sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfstiere und auch mehrere zahme Leitochsen für die Stierkämpfe am Abend bis in die Arena gejagt. Bei den Mutproben der Läufer über die 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende verletzt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 42. Das letzte Todesopfer gab es 2009.

Tierschutzgruppen protestierten auch dieses Jahr gegen die weltberühmte Veranstaltung, die inzwischen auch in Spanien äußerst umstritten ist. Dennoch lockt das Fest unzählige Touristen aus aller Welt an, vor allem aus Europa, Australien und den USA. Über Pamplona schrieb unter anderen auch der US-Schriftsteller Ernest Hemingway in seinem ersten größeren Roman «Fiesta» (1926).