So wurden am Dienstagabend die Trophäen, die Oscars der Zirkuswelt, auf dem Galaabend des 39. Festival du cirque de Monte-Carlo von Fürst Albert II. (56), Stéphanie von Monaco (49) und deren Tochter Pauline Ducruet (20) überreicht. Insgesamt wurden jeweils vier goldene und silberne Clowns vergeben sowie sechs bronzene Clowns. Charlène und Albert sind vor etwas mehr als fünf Wochen Eltern von Zwillingen geworden.

Die vier goldenen Auszeichnungen gingen an Akrobatenkünstler aus Nordkorea und China, an die Russin Anastasia Fedotova-Stykan für ihre Pferdenummer und an das italienische Clown-Duo Fumagalli und Daris. Unter dem Galapublikum befand sich auch der französische Schauspieler Paul Belmondo. Stéphanie trat in High Heels und einem schwarzen Ensemble auf - so wie auch ihre Tochter Pauline. An dem diesjährigen Festival, das noch bis zum 25. Januar dauert, nahmen wieder mehr als 150 Zirkuskünstler aus aller Welt teil.