Er wolle auch in einer Liveshow voraussichtlich am 7. August dabei sein, sagte ein RTL-Sprecher in Köln. Nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) wird es bereits an diesem Sonntag einen ersten Kurzauftritt Wendlers bei «Immer wieder sonntags» geben.

Der 43-Jährige war am Dienstag während eines Drehs am Kölner Schokoladenmuseum verunglückt. Er sollte für eine Großstadtdschungel-Mission abgeseilt werden, doch statt rechtzeitig vom Seil gestoppt zu werden, kam er mit der Hand auf dem Boden auf. Der RTL-Sprecher sagte, es müsse nun ganz genau geprüft werden, wo der Fehler gelegen habe. Das könne einige Tage dauern.

Wendler wurde am Dienstag in einem Kölner Krankenhaus operiert. Er musste zunächst drei seiner Konzerte absagen. Der geplante Auftritt des Musikers in der ARD-Unterhaltungsshow «Immer wieder sonntags» am kommenden Sonntag müsse aber nicht gestrichen werden, sagte ein Sprecher des für die Sendung verantwortlichen Südwestrundfunks (SWR) der Deutschen Presse-Agentur. Da Wendler nur für ein Musikstück und nicht für ein ganzes Konzert auf der Bühne stehe, könne er auftreten. Er werde vermutlich mit einem Arm in Gips singen. Die Sendung kommt live aus dem Europa-Park in Rust bei Freiburg.

Der Sänger ist einer von 27 Kandidaten in der RTL-Show «Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!». Ehemalige Dschungelcamp-Bewohner spielen darum, wer bei der 10. Staffel im nächsten Jahr wieder in den australischen Dschungel darf.