«Alle Leute, die wir lieben, haben sich sofort verstanden und haben die Nacht durchgetanzt», ergänzte Parrack. Das Paar hatte sich im August 2014 verlobt. Die 25-Jährige war zuletzt in der zweiten Staffel der Thriller-Serie «True Detective» zu sehen und spielte in Filmen wie «Die Tribute von Panem» und «Percy Jackson» mit. Parrack wurde vor allem durch seine Hauptrolle in der Vampir-Serie «True Blood» bekannt.