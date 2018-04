Berlin (dpa) - Filmstar Til Schweiger (51) hat eine Neue. «Ich bin sehr verliebt. Es ist was Ernstes (...)», sagte Schweiger der «Bild»-Zeitung . «Wir sind jetzt seit zwei Monaten zusammen.» Seine letzte längere Beziehung sei im Jahr 2013 zu Ende gegangen, berichtete die Zeitung. Mit seiner neuen Freundin, einer 30-jährigen Regieassistentin, habe sich der «Tatort»-Star bei der «Tribute to Bambi»-Gala am Donnerstagabend in Berlin gezeigt.