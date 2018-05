Der König selbst ist schwer krank und seit Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. In den vergangenen sechs Jahren verbrachte er die meiste Zeit in einem Krankenhaus in Bangkok.

Bhumibol ist seit 1946 König und damit länger im Amt als Königin Elizabeth in Großbritannien. Sie ist gut eineinhalb Jahre älter als er. Bhumibols Frau, Königin Sirikit (83), ist seit einem Schlaganfall 2012 ebenfalls schwer krank und lediglich bei einer Autofahrt nach Verlassen des Krankenhauses in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Bhumibol wird wie ein Gottvater verehrt. Er hat die Entwicklung des Landes in jungen Jahren mit Projekten zur Infrastruktur und Landwirtschaft vorangetrieben. Seit seinem Amtsantritt hat das Militär mehr als ein Dutzend Mal geputscht. Bhumibol galt stets als Garant der Kontinuität und Einheit. Der jüngste Putsch fand im April 2014 statt. Die Militär-Regierung will frühestens 2017 wählen lassen.

Kronprinz Maha Vajiralongkorn (63) organisiert am kommenden Wochenende zu Ehren seines Vaters Fahrradtouren. Mehr als 600 000 Teilnehmer haben sich dafür registriert.