«Wenn du gerade denkst, dass es schlechter wird, könnte es stattdessen aufwärtsgehen. Das WIRD es», antwortete die Musikerin auf einen Eintrag des Fans, wie mehrere US-Medien am Sonntag berichteten. Das Mädchen hatte nach den Meldungen zuvor via Internet berichtet, es fühle sich einsam und habe Angst davor, dass die Schule wieder losgeht.

«Ich hasse, dass du dich so fühlst, und es ist so hart, sich nicht mit unseren Ängsten und Zweifeln aufzuhalten», schrieb die mehrfache Grammy-Gewinnerin. «Wir wollen wissen, wie etwas ausgeht. Aber in der Realität müssen wir uns dem Leben stellen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt.»

Vonseiten des klagenden Mädchens gab es dann den Berichten zufolge am Wochenende Worte des Danks: «Ich bin glücklich, sie in meinem Leben zu haben. Das hat mir wirklich geholfen. Ich hoffe, es hilft jedem anderen.»

Die «Bad Blood»-Sängerin ist für ihre Fannähe bekannt und sucht regelmäßig den Kontakt zu ihren Anhängern über soziale Medien. Außerdem spendete Swift schon mehrfach Geld für Kinder und Jugendliche, die an schweren Krankheiten leiden.