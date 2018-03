Der Jungschauspieler und Sänger war verurteilt worden, weil er Drogenkonsumenten beherbergt hatte. Er wurde bei seiner Festnahme im August nach Polizeiangaben auch positiv auf Marihuana getestet und gestand den Rauschgiftkonsum.

Sein Vater entschuldigte sich damals für das Verhalten seines Sohnes. Der Schauspieler und Stuntman («Rush Hour») wurde 2009 in seinem Heimatland zum Anti-Drogen-Beauftragten ernannt. Neben seinem Sohn wurden bei landesweiten Drogenrazzien mehrere chinesische Prominente festgenommen. Der 32-jährige Chan will sich nach Angaben seiner Produktionsfirma am Samstag auf einer Pressekonferenz öffentlich entschuldigen und sein Verhalten erläutern.