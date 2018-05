Gomez und ihre Freundinnen trugen schwarze Fan-Shirts und sangen Songs wie «Because You Loved Me» textsicher mit. Die Sängerin («Same Old Love») postete Videos davon auf Snapchat. Vor dem Konzert im Caesars Palace hatte Gomez am Samstag die Kanadierin Dion hinter der Bühne für ein Foto getroffen. Dion («My Heart Will Go On») nahm kürzlich ihre regelmäßigen Shows in Las Vegas wieder auf, nachdem ihr Ehemann und dann ihr Bruder Mitte Januar an Krebs gestorben waren.