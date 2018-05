Eines seiner letzten Konzerte gab Udo Jürgens am 12. November 2014 in der Mannheimer SAP-Arena. Foto: Alfred Gerold

Von Ingeborg Salomon

Dieses Buch ist ein echter Schnellschuss: Am 21. Dezember 2014 ist Udo Jürgens völlig unerwartet gestorben, genau einen Monat später brachte Paul Sahner, einer der bekanntesten deutschen Klatschreporter, unter dem Titel "Merci, Udo!" die Biografie des großen Sängers und Entertainers auf den Markt. Die beiden kannten sich 45 Jahre lang, seit sich ihre Freundinnen in München-Schwabing eine Wohnung geteilt hatten. Doch lange um den Wegbegleiter und Freund zu trauern ist Paul Sahners Sache nicht, lieber stürzt sich der 70-Jährige in literarische Aktivitäten, gedrängt vom Herder-Verlag, der bereits wenige Stunden nach Udo Jürgens Tod bei Sahner anklingelte und für das Manuskript eine Deadline bis 4. Januar setzte.

Sahner versteht das Buch nach eigenen Worten "als Abschiedsgeschenk an Udo Jürgens" und ist sich ziemlich sicher, dass der das Werk gemocht hätte. Die beiden Männer kannten sich lange und sie kannten sich zweifellos ziemlich gut, war Sahner, der von 1992 bis 1994 als Chefredakteur die deutsche Ausgabe des Männermagazins "Penthouse" verantwortete und von 2011 bis 2014 Mitglied der Chefredaktion von "Bunte" war, doch auch eine Zeit lang Pressechef von Udo Jürgens. Der Journalist und der Sänger führten viele lange Gespräche, Udo Jürgens sei kein einfacher Interview-Partner gewesen, erinnert sich Sahner. Doch offenbar - zumindest früher - ein freizügiger Plauderer, denn was er in einem "Penthouse"-Interview im Januar 1992 über sein Liebesleben verriet, ist zwar nicht indiskret, lässt aber an Deutlichkeit auch nichts zu wünschen übrig. Nachzulesen ist das Ganze jetzt nochmals in "Merci, Udo!".

Da selbst ein quirliger Workaholic wie Paul Sahner es nicht schaffen kann, binnen zweier Wochen komplett neue Texte für seine Udo-Jürgens-Biografie zu produzieren, wird hier auf 170 Seiten kräftig recycelt, was ohnehin schon durch die Medien gegangen ist. Vor allem sind natürlich Texte aus der "Bunten" vertreten, und die haben nur ein Thema: Udo und die Frauen. Zu Wort kommen im Doppelinterview Ex-Ehefrau Panja und Tochter Jenny Jürgens (1997), Ex-Geliebte Sabrina und Tochter Gloria (März 2010) sowie Ex-Frau Nr. 2, Corinna (November 2004). Deren Affäre mit dem umstrittenen Hamburger Politiker Ronald B. Schill kommentierte Udo Jürgens Paul Sahner gegenüber mit den Worten: "Wenn es wenigstens Joschka Fischer wäre..."

Paul Sahner ist besonders in der Münchner Szene bestens vernetzt, und deshalb bekommt er meistens von seinen "Spezln", was er will. So auch von Franz Beckenbauer, mit dem er am 28. Dezember über den gemeinsamen Freund spricht. Da geht es natürlich um Fußball, immerhin nahm Udo Jürgens 1978 zusammen mit der Nationalmannschaft seinen Mega-Hit "Buenos dias, Argentina" auf. Dem FC Bayern habe sich Udo "seelenverwandt" gefühlt, weiß Beckenbauer zu berichten. Das muss man nicht verstehen, ebenso wenig wie den Beitrag von Udos Ex-Manager Hans R. Beierlein.

Warum der nun noch einmal die gesamte Schlammschlacht mit seinem einstigen Freund und Arbeitgeber aufführt bis zur bitteren Trennung, bleibt sein Geheimnis. 1977 kündigte ihm Udo Jürgens Freundschaft und Managementvertrag, beide überzogen sich gegenseitig mit Prozessen. Beierlein gewann. Udo Jürgens engagierte Freddy Burger als Manager, und der plaudert nun im Interview mit Paul Sahner munter aus, was er an Udo Jürgens Sterbebett erlebt hat.

Klar, dass dieses Buch kein Ladenhüter wird, Udo-Jürgens-Fans gibt es ja reichlich, und die Betroffenheit über den plötzlichen Tod des Superstars ist immer noch groß. Ob sich die Fans durch die Lektüre von "Merci, Udo!" einen Gefallen tun, sei dahingestellt. Neues über den Menschen Udo Jürgens erfährt man kaum, Tratsch und Klatsch aus seinem Umfeld umso mehr. Wie wenig Zeit und Raum Paul Sahner der eigenen Trauer um seinen toten Freund lässt, wenn es darum geht, im Schnelldurchgang eine Biografie auf den Buchmarkt zu werfen und damit viel Geld zu verdienen, ist erschreckend. Udo Jürgens hätte das Buch gemocht? Ich mochte Musik und Texte von Udo Jürgens, dieses Buch mag ich nicht.

Info: Paul Sahner: "Merci, Udo!", Herder Verlag, Freiburg, 2015, 173 Seiten, 16,99 Euro.