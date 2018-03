Ruth Maria Kubitschek und ihr mittlerweile verstorbener Lebensgefährte Wolfgang Rademann 2013 in München. Foto: Ursula Düren

Mittlerweile gehe es ihr gut, sie habe ihre «Mitte wieder gefunden», sagte Kubitschek in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung anlässlich ihres 85. Geburtstags am Dienstag. «Ich bin umgezogen, zwar nur in eine andere Etage, aber habe jetzt ein neues Zuhause und bin bereit für ein neues Leben.»

Mit Veränderungen umzugehen sei im hohen Alter nicht schwieriger als in jüngeren Jahren, erklärte Kubitschek: «Man ist niemals zu alt für etwas Neues. Und es ist gut für mein Gehirn, dass meine Tassen jetzt woanders stehen, als früher.» Der Fernsehproduzent Rademann war Ende Januar diesen Jahres im Alter von 81 Jahren gestorben.