Rita Ora bei den British Fashion Awards 2015 in London. Foto: Will Oliver

«Normalerweise gehe ich nicht auf Klatsch ein, aber lasst mich klar sagen: Diese Gerüchte sind falsch», twitterte die Musikerin («Body On Me») am Dienstag.

Wegen des neuen Albums «Lemonade» von Jay-Z's Ehefrau Beyoncé (34) spekulieren Medien und Fans, wie es um die Ehe der beiden Superstars bestellt ist. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin singt in mehreren Liedern darüber, betrogen worden zu sein. «Ich habe nichts als den allergrößten Respekt vor Beyoncé. Lasst uns weiter Lemonade genießen», schrieb Ora weiter.

Der Vater von Beyoncé betonte in einem Radiointerview, er wisse nicht, welche Ereignisse seine Tochter zu ihrem Album inspiriert hätten. «Wir können einfach nicht in den Kopf von Beyoncé gucken. Nur Beyoncé kann beantworten, über wen sie genau spricht», sagte Mathew Knowles beim US-Sender «Sirius XM». Beyoncé hatte «Lemonade» in der Nacht zu Sonntag ohne Vorankündigung im Internet veröffentlicht.