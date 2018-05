Berlin (dpa) - Komiker Otto Waalkes (68) ist stolz, dass sein Markenzeichen - der Ottifant - eine Briefmarke der Deutschen Post schmückt.

«Es war eigentlich immer schon ein Traum, eine eigene Briefmarke zu gestalten. Jetzt hat die Deutsche Post in ihrer unendlichen Weisheit endlich mal dieselbe Idee. Das wurde auch Zeit», sagte der norddeutsche Blödel-Barde der Deutschen Presse-Agentur.

Der Comic-Elefant, seit mehr als 40 Jahren eines von Waalkes' Markenzeichen, ist Motiv einer 70-Cent-Sondermarke, die seit Mittwoch ausgegeben wird. Im Hintergrund ist der Leuchtturm im ostfriesischen Pilsum zu sehen. Der rot-gelb-gestreifte Turm an der Nordseeküste wurde durch den Komiker bekannt, unter anderem durch den Film «Otto - Der Außerfriesische».

Der 68-Jährige schreibt eigenen Angaben zufolge noch oft Briefe. «Ich habe immer noch Fanpost im Briefkasten, die ich selbst schriftlich beantworte, inklusive einer Ottifanten-Zeichnung. Das wird sogar immer mehr. Das ist wie bei der guten alten Vinyl-Platte: Retro ist ja in». Zu der Marke gibt es in Ottos Heimatstadt Emden auch einen Postsonderstempel, kündigte eine Sprecherin der Post in Hamburg an.