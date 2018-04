Berlin (dpa) - Travestiekünstlerin Olivia Jones (45) hat extra für eine Feier in Berlin ihren Sommerurlaub auf Mallorca unterbrochen. «Im Urlaub brauche ich keine Party, da ernähre ich mich gesund, mache Yoga und eine Ayurveda-Kur», sagte Jones am Donnerstagabend bei der Bertelsmann-Feier 2015 in Berlin.