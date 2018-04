Mutter und Kind in der Höhle. Foto: Zoo am Meer Bremerhaven

«Die ersten kritischen Tage sind überstanden», sagte die Zoo-Direktorin Heike Kück am Montag. Das Jungtier sei munter, trinke und werde von seiner Mutter liebevoll betreut. Inzwischen wiege es vermutlich 1,5 Kilo und damit doppelt so viel wie bei der Geburt.

Lale war im Dezember 2013 im Zoo am Meer geboren und im Juni an einen niederländischen Zoo abgegeben worden. Im selben Monat ließen Tierpfleger Vater Lloyd und Mutter Valeska wieder zusammen.

Die Geburt wurde auf Video aufgezeichnet. Auch jetzt werden Mutter und Kind nur per Kameras beobachtet. Erst im Februar 2016 werde es gute Chancen geben, dass Valeska für einige Zeit die Wurfhöhle verlasse und Pfleger und Tierarzt erstmals zum Baby in die Höhle könnten, sagte Kück. Dann erst sei es möglich, das Geschlecht des Nachwuchses zu bestimmen.

Zoo-Besucher werden das Eisbärbaby erst im Frühjahr 2016 zu sehen bekommen. Der Name des Tieres werde so wie bei Lale durch einen Wettbewerb ermittelt, kündigte Kück an.