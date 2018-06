Young sagte, die USA ernteten gerade die Saat von Jahrzehnten. «Alles, was es in dieser Gesellschaft an Dummheit gibt, manifestiert sich im Reality-TV, einer Welt, in der Donald Trump zu Hause ist. Die Menschen unterscheiden nicht mehr zwischen Realität und Show. Somit ist Donald Trump das Endergebnis, die Personifizierung der amerikanischen Medienlandschaft.»

Young stellte klar, dass er Trump nicht verboten habe, seinen Song «Rockin' In The Free World» auf Wahlkampfveranstaltungen zu nutzen. Er habe nur gesagt, dass Trump ihn nie gefragt habe, und dass er Bernie unterstütze. Young: «Das bringt schlechte Publicity, die ist noch stärker als ein Verbot.»