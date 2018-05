Köln (dpa) - «Mutter Beimer» Marie-Luise Marjan (74) bewegt sich bei der derzeitigen Hitze so wenig wie möglich. «Ich verhalte mich still. Am besten ist es, an einem Platz zu sitzen oder stehen zu bleiben, und wenn es geht, die Füße in einen Eimer mit kaltem Wasser zu stellen», sagte die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln.