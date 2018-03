Kate Hudsons strahlendes Lächeln ist legendär. Sogar an diesem Morgen in Berlin verbreitet die 36-jährige US-Schauspielerin beim Interviewtermin sofort gute Laune - und das nach einem Langstreckenflug und Premierenparty. Sollte es so etwas wie ein Schauspiel-Gen geben, hätte Kate Hudson eine doppelte Portion davon abbekommen: sowohl von ihrer Mutter, Hollywood-Ikone Goldie Hawn, als auch von ihrem Vater Bill Hudson - beide Schauspieler.

Nach der Trennung ihrer Eltern wächst Kate bei ihrer Mutter und deren Partner Kurt Russell auf, der mit "Die Klapperschlange" internationalen Leinwandstar wurde. Erste Erfolge feierte Kate Hudson mit Filmen wie "Desert Blue" (1998) und "Tödliche Gerüchte" (2000).

Der internationale Durchbruch gelingt ihr mit "Almost Famous - Fast berühmt" (2000), die anrührende Rolle des Groupies Penny Lane brachte ihr unter anderem eine Golden Globe und eine Oscar-Nominierung ein. In dem Animationsfilm Kung Fu Panda 3 hat die zweifache Mutter ihre Stimme nun der Panda-Dame "Mei Mei" geliehen.

RNZ-Mitarbeiterin Bettina Aust traf die zweifache Mutter.



Wie haben Sie Ihren inneren Panda gefunden?

Gute Frage! Letztendlich musste ich aber eher meine innere "Mei Mei" finden. So heißt ja die Panda-Dame, die ich spreche. Sie ist temperamentvoll, streitlustig, frech und selbstbewusst. Diese Eigenschaften musste ich in mir aktivieren. Aber es ist ja immer so: wenn das Drehbuch gut geschrieben ist, fällt es mir nicht schwer. Ich laufe im Studio auf, mache meinen Job und das ist ein großer Spaß.

Und wie erleben Sie es, als Schauspielerin nur Ihre Stimme und nicht wie gewöhnlich Ihren ganzen Körper einzusetzen?

Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Denn ich stehe da ganz alleine und isoliert in meiner Sprecher-Kabine. Und an manchen Stellen soll mein Text ganz groß und expressiv klingen. Denn ich muss der Computeranimation ja diesen zusätzlichen Schuss Energie verpassen, um sie ganz zum Leben zu erwecken. Ich musste erst einmal lernen, ganz allein zu spielen, ohne einen Partner, auf den ich reagiere. Aber es hat eindeutig auch Vorteile, nur zu sprechen und nicht gesehen zu werden.

Welche sind das?

Ich kann einfach so kommen, wie ich bin. Und ich brauche weder Make-up noch einen Friseur, der mir die Haare macht. Ich spreche ein paar Sätze, lache viel und kann wieder nach Hause fahren.

Welche Eigenschaften eines Pandas hätten Sie gerne?

Wäre es nicht fantastisch so faul sein zu dürfen? Was machen die den ganzen Tag? Sie essen, schlafen und sind die ganze Zeit mit ihrer Familie zusammen. Ich weiß ja nicht, ob sie immer gut gelaunt sind. Aber mir gefällt die Vorstellung eines ganz einfachen Lebens, das auf die existenziellen Dinge reduziert ist.

Eine der Botschaften des Films lautet: Finde heraus, wer du bist. Wie haben Sie das herausgefunden?

Ich glaube, ich bin immer noch ständig damit beschäftigt. Ich komme da nie zu einem Ende, denn das ist ein Prozess, der sich konstant durch mein Leben zieht. Wer ich bin? Das verändert sich, verschiebt sich in andere Richtungen. Und je älter ich werde, desto mehr entdecke ich, was alles in mir steckt. Manchmal entdecke ich auch Dinge an mir, die mir nicht mehr gefallen. Und die versuche ich dann zu ändern. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber ich versuche, ein besserer Mensch zu werden, um gut für meine Familie und die Menschen, die mir wichtig sind, zu sein. Wissen Sie, was mir an dem Film gefällt?

Nein, erzählen Sie!

Mein Sohn Ryder ist jetzt zwölf Jahre alt. Und in diesem Alter fängt man damit an, herauszufinden, wer man ist. Sie werden Individuen und emanzipieren sich zum ersten Mal von ihrer Familie, finden den Mut, sie selbst zu sein. Gerade für Jungs ist das eine ganz wichtige Zeit. Und für viele Kinder ist es schwer, gerade wenn sie adoptiert wurden, wie der Panda in unserem Film. Und auch wenn dieser Film vor allen Dingen gute Unterhaltung sein soll, hat er doch dieses sehr profunde Thema, das mich sehr anspricht.

Wann haben Sie die Liebe zur Schauspielerei in sich entdeckt?

Das kann ich gar nicht genau sagen, denn ich habe sie immer geliebt, solange ich denken kann. Meine große Leidenschaft waren Musik, Tanz und wenig später kam Schauspielen dazu. Ich habe das Gefühl, singend und tanzend zur Welt gekommen zu sein. Im Ernst. Meine Mutter hat mir tatsächlich erzählt, ich habe schon während der Geburt die Beine nach oben geworfen. Ich wollte nie etwas anderes sein. Ich habe mal gesagt, ich hätte kein Problem damit, mein Geld als Boutiqueverkäuferin zu verdienen, wenn ich gleichzeitig im kommunalen Theater oder in einer Band spielen kann. Damit wäre ich glücklich. Es ging mir immer um die Kreativität und um nichts anderes.

Angeblich haben Sie schon als Kind mit Ihren Brüdern und der Videokamera Ihrer Eltern Horror-Filme gedreht.

Wir haben versucht, Filme in allen möglichen Genres zu machen. Aber meine Brüder liebten tatsächlich Horrorfilme. Das war die Ära von "Nightmare on Elm Street" und "Freitag der 13". Solche Sachen fanden wir fantastisch. Wir hatten damals eine Nanny, die ein völlig verrückter Horror-Fan war. Und mit der haben wir dann all diese Filme gesehen, für die wir definitiv viel zu jung waren. Sie sagte immer: Erzählt das auf keinen Fall euren Eltern! Wir haben dann versucht, solche Geschichten nachzuspielen.

Und was war Ihre Rolle?

Als einziges Mädchen musste ich fast immer das Opfer spielen. Sehr selten bin ich mit dem Leben davon gekommen. Das Kunstblut haben wir häufig aus Kurts (Kurt Russell) Make-Up-Wagen organisiert, wenn gerade niemand da war.

Wie haben Sie es erlebt, als einziges Mädchen mit lauter Jungs aufzuwachsen?

Ich fand es großartig! Aber ich kannte es ja auch nicht anders. Und wissen Sie was? Ich kann sofort erkennen, ob eine andere Frau auch nur mit Brüdern aufgewachsen ist. Die sind anders.

Woran merkt man das?

Sie haben eine dickere Haut. Und sie gehen die Dinge mit einer etwas maskulineren Haltung an. Irgendwie sind wir sportlicher und fühlen uns in einer Runde von Männern wohler. Ich sehe das sofort. Wenn du mit Brüdern aufwächst, versucht du immer mit ihnen mitzuhalten und nicht nur mit denen, sondern auch noch mit deren Freunden. Du bist ständig von einer Truppe müffelnder Jungs umgeben ... (lacht). Das hat mich geprägt. In dieser Welt kennt man sich irgendwann aus, wenn man drei Brüder hat.

Was ist Ihnen bei der Erziehung Ihrer beiden Kinder wichtig?

Meine beiden Jungs sind der Mittelpunkt meines Lebens. Ich liebe meinen Job, aber an erster Stelle kommen immer meine Kinder. Ich möchte vor allem, dass sie glücklich sind, ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und furchtlos durchs Leben gehen. Aber ich weiß, ich kann sie nicht davor bewahren, ihre eigenen Fehler zu machen.

Welche Philosophie steckt hinter Ihrer positiven Lebenseinstellung?

Ich mache mir immer wieder deutlich, dass ich nur dieses eine Leben habe. Das hört sich jetzt hoffentlich nicht wie ein abgedroschenes Klischee an ... (lacht) Aber ich glaube, meine positive Grundeinstellung hängt vor allem damit zusammen, dass ich mein Leben mit Leidenschaft lebe. Es geht nicht darum, die ganze Zeit glücklich zu sein. So funktioniert das auch nicht. Kreativität und Glück lassen sich nicht immer vereinbaren. Und ich möchte mein Leben kreativ gestalten und so bewusst wie möglich erleben - die Höhen und die Tiefen.

In wenigen Wochen beginnt hier die Fußball-Europa-Meisterschaft. Sind Sie wirklich Fußball-Fan?

Ich bin nicht nur Fan, ich bin sogar ein sehr großer Fußball-Fan. Als ich jung war, habe ich selbst gespielt. Und das war eine ganz große Sache für mich. Weil ich in Los Angeles lebe, unterstütze ich natürlich "Galaxy". Das ist unser Team. Bei der Weltmeisterschaft drücke ich unserer US-Nationalmannschaft die Daumen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich manchmal auch für die Briten bin. Schließlich ist mein zweiter Sohn halber Brite.

Wer ist Ihr europäisches Lieblings-Team?

Das ist schwierig. (überlegt) Es tut mir wirklich leid, aber es ist keine deutsche Mannschaft, obwohl ich Ihnen gern diesen Gefallen tun würde. Man hat mir übrigens sogar ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft geschenkt. Aber es ist der "FC Chelsea". Und wenn ich gerade da bin, gehe ich sogar zu den Spielen.