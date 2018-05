New York (dpa) - Sollte es bei Gwyneth Paltrow und Chris Martin tatsächlich geklappt haben mit dem «Lass' uns Freunde bleiben»? Die Oscar-Gewinnerin (42) und der Frontmann der Gruppe Coldplay (38) sind nach Paltrows Worten «wirklich tolle Freunde». Ihre «bewusste Entpartnerung» sei sehr harmonisch gelaufen, sagte sie laut «People»-Magazin in New York.