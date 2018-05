Von Heribert Vogt

Im deutschen Dauerrauschen der öffentlichen Debatten und Diskurse gehört der Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk zu den Meinungsführern mit einer unverkennbaren Stimme. Wie der spezielle Sound eines Günter Grass, Martin Walser oder auch Hans-Georg Gadamer im Hörgedächtnis fest verankert ist, so trifft dies auch für Sloterdijk zu. Egal was er sagt, wie er es sagt, ist stets ein Erlebnis. Diese Balance aus kernig navigierendem Sprechen und souveränem Denken hinterlässt den Eindruck, als sei der gesprochene Satz zwar "just in time" erarbeitet, aber zugleich führt dieser auch elegant ins nicht Vorhersehbare. Sprechend wie schreibend betritt Peter Sloterdijk, der am 26. Juni 70 Jahre alt wird, so original wie originell immer wieder denkerisches Neuland.

Zehn Jahre moderierte Sloterdijk das "Philosophische Quartett" im ZDF

Und das ist so faszinierend wie spannend. Kein Wunder also, dass Sloterdijk im aktuellen Intellektuellen-Ranking des Magazins "Cicero" hinter Martin Walser auf Platz zwei rangiert. Beide trafen sich schon 2013 im Berliner Ensemble zu einem Gespräch über Schönheit als politische Kraft, den Aufstieg der Expertokratie und den Abstieg Europas. Sloterdijk war aber auch häufig in Heidelberg zu Gast, zum Beispiel im April 2016 und im Januar 2017 mit Präsentationen zweier Bücher im Heidelberger DAI.

Im vergangenen Jahr brachte er dort seine komplexe Publikation "Was geschah im 20. Jahrhundert?" für das allgemeine Publikum auf den Punkt, wie die RNZ berichtete: "Die absolut brenzlige Lage im Raumschiff Erde verglich Peter Sloterdijk mit der Situation an Bord eines Flugzeuges in 12.000 Metern Höhe, in dem sich die beiden Mafiabanden Politik und Großindustrie ein Feuergefecht liefern. Im prall gefüllten Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg unterstrich der Karlsruher Philosoph im Gespräch mit Moderator Manfred Osten die Merkwürdigkeit dieses Raumschiffs, dass man seinen Raumfahrern offenbar keine Betriebsanleitung mitgegeben hat."

Dagegen bot Sloterdijk selbst seinerzeit eine souveräne, mit Bonmots, Pointen und virtuosen Wendungen gespickte Tour d’Horizon durch seine Neuerscheinung. Dabei hielt er das Klimaabkommen von Paris für entscheidend wichtig. Denn: "Wir wissen alles, was wir tun müssten, es gibt jedoch keine globale Agentur, die das durchführen könnte." Und die USA (noch vor Donald Trump), die diese Funktion übernehmen könnten, sind heute gerade "die Schlimmsten".

Typisch für Sloterdijk, dass er mit seinem nächsten Buch ein starkes Kontrastprogramm bot, nämlich erotisches Terrain betrat - und damit wieder einmal für heftige Diskussionen sorgte. Den Gegenstand seines Romans "Das Schelling-Projekt", den er im vergangenen Januar in Heidelberg vorstellte, riss die RNZ mit Sloterdijk-Zitaten so an: "Dass die ‚erotische Freude der Frau neun Mal so stark sei als die des Mannes‘, so heißt es einmal. Und dieser Befund stammt aus der griechischen Antike. ‚Das ist eine These, die seit 2500 Jahren wie eine Fliegerbombe aus dem Geschlechterkrieg vor langer Zeit im Untergrund unserer Zivilisation bereitliegt."

Die beiden Titel deuten die immense Bandbreite des produktiven philosophischen Autors an. Beim Schreiben dieses Artikels zeigt auch die erste Google-Seite zum Suchbegriff "Sloterdijk" eine große Vielfalt. Es beginnt mit der offiziellen Internet-Präsenz des Philosophen, gefolgt von einem umfangreichen Wikipedia-Eintrag. Dann attackiert Sloterdijk bei "Spiegel Online" die AfD. Mit Blick auf den Roman "Das Schelling-Projekt" fragt "Zeit Online": "Kennt sich Peter Sloterdijk mit Frauen aus?" Bei "Focus Online" kritisiert er die Bundeskanzlerin für ihre improvisierte Migrationspolitik. In "Das Erste" hält er Donald Trump für einen Oligarchen. Und das Kulturmagazin "perlentaucher.de" listet 20 Bücher Sloterdijks auf.

Erheblich mehr Titel enthält das chronologische Werkverzeichnis bei Wikipedia. Aber bevor die geistige Produktion so richtig anlief, sammelte Sloterdijk nach seinem Studium zwischen 1978 und 1980 Erfahrungen im Ashram von Bhagwan Shree Rajneesh im indischen Pune. Seinen philosophisch-literarischen Durchbruch hatte er dann 1983 mit der "Kritik der zynischen Vernunft", die ihm auch in einer breiteren Öffentlichkeit Ruhm eintrug. Es folgten diverse Dozententätigkeiten im In- und Ausland. Sloterdijk ist Professor für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und war dort von 2001 bis 2015 Rektor. Als vielseitiger Autor schrieb er 2012 auch das Libretto der Oper "Babylon" von Jörg Widmann.

Der stärkste Treiber für Sloterdijks hohen Bekanntheitsgrad war aber sicherlich das von ihm - gemeinsam mit Rüdiger Safranski - moderierte "Philosophische Quartett" im ZDF (2002-2012). Jedoch ist er zugleich in den geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen hoch angesehen, wie nicht zuletzt auch in Gesprächen mit Heidelberger Wissenschaftlern zu vernehmen ist. Zahlreiche, darunter internationale Preise - vom Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik 1993 bis zum Ludwig-Börne-Preis 2013 - zeugen von der großen Anerkennung Sloterdijks als innovativer Denker.

Allerdings kann es in Deutschland wohl kaum ausbleiben, dass ein Grenzen überschreitender Philosoph in die Schusslinien von Parteienstreit und Political Correctness gerät, und so wird auch Sloterdijk mal Rechtslastigkeit, mal Frauenfeindlichkeit vorgehalten.

In dieser medialen Umstrittenheit ist er Martin Walser nicht unähnlich. Aber da steht Peter Sloterdijk als kampferprobter Debattenheld wohl drüber.