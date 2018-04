München (dpa) - Der Schauspieler und Musiker Jared Leto ist für die Zeitschrift «GQ» der bestgekleidete Mann des Jahres. Der 45-jährige Amerikaner führt die Liste der stilvollsten Männer 2017 an, die in der neuen Ausgabe des Magazins (Donnerstag) erscheint.

«Kein anderer Star widmet sich mit solcher Leidenschaft dem Thema Fashion. Leto experimentiert mit den Stilen, feilt permanent an seinem Look», sagte Chefredakteur Tom Junkersdorf laut Mitteilung vom Mittwoch.

Leto, Sänger der US-Band 30 Seconds to Mars, sagte der «GQ», seine Inspiration seien Größen wie Michael Jackson, Andy Warhol oder Steve Jobs. Auf Platz zwei und drei folgen der Designer Tom Ford und der Schauspieler Eddie Redmayne («Die Entdeckung der Unendlichkeit»).

Unter den Deutschen wählte das Magazin Model Johannes Huebl zum am besten angezogenen Mann. «Er macht klassischen Stil wieder spannend», sagte Junkersdorf über den 39-Jährigen.

Das Magazin wählte in zehn Kategorien die bestgekleideten Männer der Welt - unter anderem in den Bereichen Sport, Kultur und Politik. In der Rubrik Medien gewann in Deutschland Jakob Augstein - vor Kai Diekmann und Jacob Burda.