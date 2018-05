Es sei eine «große Ehre» für ihn und seinen Mann David, die Bilder zu verleihen, teilte John mit. Die Fotografien hingen an den Wänden seiner Häuser, jede sei eine Inspiration für ihn. Der Sänger («Candle in the Wind») begann Anfang der 1990er Jahre mit dem Sammeln und besitzt inzwischen mehr als 7000 Kunstfotografien. Tate-Direktor Nicholas Serota bedankte sich in einem Statement am Mittwoch bei John und kündigte eine «wirklich einzigartige Ausstellung» an. Die Tate Modern zeigt die Bilder vom 10. November bis Mai 2017.