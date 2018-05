«Wir werden alles tun, um jeden Tag dein wunderschönes Lächeln zu sehen, von dem ich heute schon jede Nacht träume und es kaum erwarten kann, bis du da bist», schrieb Engels am Donnerstag auf Facebook. Dazu postete sie ein Foto, das ihren Ehemann zeigt, der ihren Babybauch küsst. Zuerst hatte die «InTouch» über die Schwangerschaft berichtet.

«Wir sind superglücklich. Bisher gab es wenige Momente, in denen man uns mehr begeistern konnte als jetzt in diesem Moment», sagte die werdende Mutter am Donnerstag im Interview mit RTL. Engels sei im vierten Monat schwanger, schreibt der Sender auf seiner Homepage. Im Juni solle das Kind zur Welt kommen.