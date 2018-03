Eigentlich muss schon um 22 Uhr die Musik leise gedreht werden. Doch Roshans Party sei bis 3.30 Uhr gegangen und habe die ganze Nachbarschaft im Stadtteil Worli beschallt, berichtete die Zeitung «Mid-Day» am Mittwoch.

Der Besitzer des Hotels, auf dessen Dachterrasse die Party tobte, habe in der Nacht wegen Lärmbelästigung zweimal eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 173 Euro zahlen müssen. Auf der Straße vor dem Hotel hätten außerdem die Autos in zweiter und dritter Reihe geparkt und so Staus verursacht.

Wildes Tanzen die ganze Nacht hindurch ist in Indien offiziell nur auf Festivals möglich. In Mumbai schließen die Bars um 1.30 Uhr, in Neu Delhi hört die Musik um 00.30 Uhr auf zu spielen, in Hyderabad und Chennai geht es nur bis Mitternacht. Und in Bangalore ist - außer am Freitag und Samstag - sogar schon um 23.30 Uhr Schluss.