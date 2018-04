«Beyoncé hat auf der Bühne geniest und das Publikum zum Schmelzen gebracht... Sie ist echt!», twitterte ein Fan am Mittwoch. Ein anderer schrieb: «Ich habe noch nie etwas Bezaubernderes gesehen.» Und eine weitere Nutzerin witzelte, der Moment habe ihr Leben verändert.

Die Ehefrau von US-Produzent Jay-Z (46), die sich momentan auf Welttournee befindet, hat seit Jahren eine eingeschworene Fangemeinde. Ihre Anhänger nennen sich «Beyhives», in Anlehnung an das englische Wort für Bienenstock («beehive»). Beyoncé («Crazy in Love») ist für sie «The Queen Bee», die Bienenkönigin. Die nieste übrigens bei ihrem Gig in New York - ganz königlich-vornehm - in ihre Armbeuge.