Je älter er werde, umso mehr zeige er auch seine weichere Seite: «Ich habe nur ein Leben, das will ich so gut es geht genießen. Und ich möchte mehr Gefühle zeigen.» So weine er beispielsweise häufiger als früher.

Banderas erhielt im Februar den Ehren-Goya der spanischen Filmpreise. Zuletzt spielte er unter anderem im Action-Film «The Expandables 3». Der Schauspieler produziert auch Filme und führt Regie.