New York (dpa) - Anlässlich des 50. Jahrestags der Mondlandung eröffnet das New Yorker Brooklyn Museum am 20. Juli eine Ausstellung mit futuristischer Mode von Star-Designer Pierre Cardin (97).

Die Schau «Pierre Cardin: Future Fashion» zeige mehr als 170 Objekte - darunter Kleidungsstücke, aber auch Accessoires, Fotos und Videos, teilte das Museum mit. Cardin, der als Pionier des futuristischen Designs gilt, sei einer der «einflussreichsten Designer seiner Generation». Der 1922 in Italien geborene Designer lebt inzwischen an der Côte d'Azur.

Am 20. Juli (21. Juli MESZ) vor genau 50 Jahren hatten die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten. Das Jubiläum wird weltweit mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert.